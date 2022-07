Home » News Calcio Napoli » Ultimo giorno per il Napoli a Dimaro: stop in allenamento, problemi per un azzurro

Oggi il Napoli lascerà il Trentino e il comune di Dimaro Folgarida, in cui era arrivata in ritiro sabato 8 luglio. Il programma degli azzurri prevedrà poi il ritorno a Napoli, qualche giorno di stop e poi la nuova partenza, sabato 23 luglio, verso l’Abruzzo e Castel di Sangro.

Proprio il secondo ritiro sarà cruciale affinché il Napoli possa misurarsi con alcune squadre di livello internazionale, visto che le uniche due amichevoli disputate a Dimaro sono state contro l’Anaune Val di Non (squadra di Eccellenza, contro cui gli azzurri hanno vinto 10-0) e il Perugia (che è in Serie B; il Napoli si è imposto 4-1).

Politano Napoli

A Castel di Sangro, come detto, ci saranno i primi veri test stagionali per la squadra di Luciano Spalletti. La prima mercoledì 27 luglio contro l’Adana Demirspor Kulübü, club della Süper Lig turca, quindi domenica 31 luglio ci sarà il Real Club Deportivo Mallorca, club della Liga spagnola. Ultime due amichevoli contro il Girona Futbol Club (3 agosto) e l’RCD Espanyol (6 agosto).

A questi impegni dovrebbe comunque esserci anche Matteo Politano, nonostante questa mattina l’attaccante azzurro non si sia allenato per via di un problema al ginocchio destro. L’ex Sassuolo, zoppicante, si è dovuto fasciare il ginocchio e non ha potuto partecipare all’allenamento, saltandolo per precauzione.