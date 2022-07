Deulofeu aspetta il Napoli: cosa manca per chiudere l’affare

La notizia di stamane relativa a Dybala, che sembra essere oramai ad un passo dalla Roma, accende ancora di più i riflettori su Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è sempre stato il primo nome per l’attacco azzurro, apprezzato per la sua capacità di ricoprire con successo sia il ruolo di seconda punta, che quello di ala offensiva.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto relativamente a questo affare e a cosa manca per vedere Deulofeu con la maglia azzurra.

Foto: Getty Images- Gerard Deulofeu

Secondo il quotidiano, Deulofeu avrebbe già accettato il Napoli. L’accordo di massima con gli agenti del giocatore è per un contratto di quattro anni a 2.5 milioni netti più bonus. La trattativa non può, in ogni caso, ancora chiudersi poiché la politica della società è quella di far seguire gli acquisti dopo le cessioni.

In più, manca ancora l’accordo con l’Udinese. Il club di De Laurentiis vorrebbe chiudere a meno dei 20 milioni chiesti dai friulani ma il presidente azzurro conta sugli ottimi rapporti con la famiglia Pozzo per trovare un accordo ad una cifra leggermente inferiore, intorno ai 16 milioni. A giocare un ruolo importante sarà, poi, anche la formula offerta dal Napoli.