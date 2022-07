Dybala al Napoli? Lo strano indizio arriva dai bookmaker

Si continua a discutere molto relativamente ad un possibile arrivo di Paulo Dybala al Napoli. D’altronde, nemmeno il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha chiuso le porte ad un suo possibile arrivo, rispondendo ad una domanda di un tifoso al riguardo con un ironico “Chissà, le vie del Signore sono infinite“.

Tale risposta, pur non avendo dato alcuna novità in merito allo stato della trattativa, ha però reso chiaro come tale possibilità sia viva e non da escludere, nonostante le evidenti difficoltà che ostano ad una sua conclusione positiva. I tifosi, dunque, iniziano sempre di più a crederci

Foto: Getty Images- Paulo Dybala

Un’ulteriore indizio potrebbe arrivare dalla strana iniziativa di alcuni dei maggiori bookmakers, i quali hanno rimosso le quote relative al trasferimento di Dybala al Napoli. Non è ben chiara quale sia la causa ma potrebbe trattarsi di un segnale relativamente ad un crescente ottimismo nell’aria relativamente alla conclusione dell’affare.

Al momento, però, sembra giusto attenersi ai fatti: il Napoli c’è ma, al momento, non ci sono ancora segnali relativi ad una chiusura imminente della trattativa.