DOVE VEDERE AMICHEVOLI NAPOLI – Comincia ufficialmente oggi la stagione 2022/2023 per il Napoli. Gli azzurri si stanno radunando oggi all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, e partiranno poi per il ritiro di Dimaro questo venerdì, l’8 luglio. Rimarranno in Trentino fino al 19 luglio, dove giocheranno le prime due amichevoli programmate per il mese di luglio. Poi dal 23 luglio i partenopei alloggeranno e si alleneranno a Castel di Sangro, in Abruzzo. Fino al 6 agosto, esattamente una settimana prima dell’inizio della Serie A.

Napoli, le amichevoli di Dimaro

La prima settimana in Trentino servirà a mister Spalletti per farsi un’idea della rosa e per testare la forma fisica dei calciatori. Il 14 luglio ci sarà poi il primo test estivo per il Napoli, che affronterà l’Anaune, squadra del Campionato d’Eccellenza del Trentino. Sfida in programma per le 18 allo Stadio di Carciato, secondo quanto dichiarato dal club partenopeo stesso.

Amichevoli Napoli

La seconda amichevole del Napoli sarà poi contro il Perugia, il 17 luglio, sempre alle 18, sempre nello stesso stadio. La squadra umbra servirà al Napoli come test di livello più simile alla Serie A, visto l’ottavo posto in Serie B nella stagione scorsa.

Test con il Maiorca a fine luglio

La terza, ed ultima per ora in programma, amichevole del Napoli sarà contro gli spagnoli del Maiorca. Partita in programma per il 30 luglio, quando ormai gli azzurri saranno da una settimana in Abruzzo, per il loro secondo ritiro dell’estate. Il match si giocherà infatti allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Durante le due settimane in Abruzzo il Napoli potrebbe disputare altre tre amichevoli contro squadre estere, anche se ancora non sono state confermate le date, ne quantomeno le squadre.

Dove vedere amichevoli Napoli

Ancora niente è stato reso ufficiale per quanto riguarda la trasmissione televisiva della amichevoli del Napoli, ma, basandoci sugli anni passati, saranno con ogni probabilità disponibili su Sky Sport Primafila, in pay-per-view, al prezzo di 9,90 euro a match.

I prezzo dei biglietti è stato annunciato invece solo per le amichevoli di Dimaro. La tribuna laterale costerà 15 euro, mentre quella coperta 20. I biglietti sono disponibili anche sul sito liveticket.it, con un rincaro però di 2 euro.