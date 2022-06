Ultim’ora di calciomercato, Napoli-Meret: è appena arrivata la notizia che cambia tutto!

I rumors che si sono rincorsi in queste ultime settimane in orbita Napoli trovano sempre più riscontri: il club azzurro e Alex Meret sono pronti a proseguire insieme e a rinnovare il proprio contratto. Potrebbe risolvere così la tormentata questioni portieri per il Napoli, che è comunque sul mercato alla ricerca di un estremo difensore che possa coadiuvare il numero 1.

A lanciare l’ultim’ora è il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui è tutto fatto per il prolungamento del portiere friulano con il club partenopeo. Contratto che, stando a quanto rivelato dallo stesso Di Marzio, è stato firmato fino alla stagione 2026-2027.

rinnovo Meret Napoli (Getty Images)

L’estremo difensore ex SPAL, cresciuto nella primavera dell’Udinese, invocava garanzie soprattutto dal punto di vista tecnico, con la possibilità di potersi esprimere da primo portiere, pur avendo fatto tesoro dell’alternanza con David Ospina.

Quest’ultimo dovrebbe non rinnovare il suo contratto, che scadrà tra poco più di ventiquattro ore, lasciando così a questo punto il testimone della titolarità tra i pali a Meret.