VIDEO | LA JUVE VUOLE FABIAN: POSSIBILE SCAMBIO!

Rimane incerto il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nell’anno prossimo e in questo momento la distanza per il rinnovo sembra piuttosto netta. D’altronde, non sembra che il Napoli abbia intenzione di privarsi di lui a costo 0 e questo, pertanto, obbliga gli azzurri a trovare una soluzione per cederlo in quest’estate.

L’edizione odierna di La Stampa parla di un forte interessamento della Juventus nei confronti di Fabian Ruiz, appuntato definitivamente fra gli obiettivi di mercato bianconeri dopo un confronto fra i dirigenti alla Continassa. La rottura fra le parti è evidente, motivo per cui la Juventus sta davvero pensando di fare di lui il centrocampista utile per rinforzare il 4-3-3 che ha in mente Allegri per la prossima stagione. La prima valutazione fatta dal Napoli (30 milioni di euro) è ritenuta però piuttosto alta dalla Juventus per un giocatore col contratto in scadenza l’anno prossimo. Motivo per cui la dirigenza bianconera potrebbe pensare di inserire Rovella nell’affare per provare a trovare l’accordo e garantirsi Fabian.

