Mercato Napoli: Nandez resta nel mirino, il Cagliari punta allo scambio

Mentre si attende di capire qualcosa in più circa le manovre in uscita del Napoli a centrocampo – con Diego Demme e, soprattutto, Fabian Ruiz che sono osservati speciali a tal proposito – diversi sono i nomi accostati al club azzurro sul mercato.

Tra di essi, spunta la pista che porta a Nahitan Nandez: l’uruguaiano è in uscita dal Cagliari, con cui i rapporti non sono sicuramente tra i più sereni. La retrocessione del club sardo non può che essere un ulteriore indizio dell’addio a breve dell’ex Boca, che potrebbe lasciare i rossoblù anche con cifre contenute.

Calciomercato Napoli: per Nandez il Cagliari chiede Zanoli

Il Napoli è da tempo sulle tracce del centrocampista di proprietà del Cagliari, pronto a valutare le offerte che sicuramente arriveranno nelle prossime settimane.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il quotidiano fa apere che il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli prospetta un affare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Cagliari non sarebbe allettato da tale eventualità e, dal canto suo, sarebbe stuzzicato dall’idea di puntare su Alessandro Zanoli, per il momento confermato da mister Luciano Spalletti.