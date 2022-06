Novità sull’obiettivo del Napoli: c’è l’ufficialità sul futuro del calciatore

Sembravano esserci pochi dubbi, e adesso è anche ufficiale: Guglielmo Vicario è a tutti gli effetti un giocatore dell’Empoli. L’estremo difensore è reduce dalla stagione in prestito proprio in Toscana, che è bastata per convincere la società a riscattare il cartellino dal Cagliari.

Vicario è stato uno delle rivelazione del campionato scorso, e diversi sono i club sulle sue tracce. Tra di essi, c’è anche il Napoli, che ancora non ha deciso a chi affidarsi tra i pali in vista del prossimo anno.

Guglielmo Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L’eventuale conferma di Meret, con il rinnovo che diventa sempre più un’ipotesi chiacchierata nel corso delle ultime settimane, metterebbe in salita un possibile trasferimento di Vicario in azzurro, nonostante si tratti di un profilo ben gradito dai partenopei.

Tuttavia, le dichiarazioni di Luciano Spalletti rilasciate ieri a SkySport tengono aperta la situazione ogni eventualità, compresa quella di una conferma di David Ospina, in scadenza con il Napoli.

Di seguito, il comunicato ufficiale dell’Empoli che attesta il riscatto dell’intero cartellino di Guglielmo Vicario: