“Cessione Napoli sempre più probabile”: Auriemma rivela le cifre

Il Napoli potrebbe cambiare proprietà nel prossimo futuro. Il club di Aurelio De Laurentiis è molto appetito da imprenditori stranieri e le voci di un possibile addio dell’attuale presidente sono sempre più insistenti.

Nel corso delle ultime settimane sono spuntati diversi nomi, sia americani che qatarioti e il fondo più interessato sembra essere quello di Paul Singer, ex proprietario del Milan che ha appena ceduto il passo a Gerry Cardinale.

Aurelio De Laurentiis Napoli (Getty Images)

Cessione Napoli, Auriemma rivela: “A 650-700 milioni ADL vende”

Raffaele Auriemma, nel corso di ‘Si Gonfia La Rete‘, programma in onda su Radio Marte, ha rincarato la dose e annunciato chepresto potrebbe avvenire la cessione del Napoli al fondo Elliott.

“La cessione del Napoli è sempre più probabile. Quando Paul Singer, ex mister Elliott del Milan, appena venduto a Gerry Cardinale, alzerà l’offerta tra i 650 e i 700 milioni di euro, De Laurentiis non avrà esitazioni a vendere il club”.

Al momento non ci sono ancora margini per la cessione ufficiale del Napoli ma nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare e l’affare potrebbe andare in porto in maniera definitiva.