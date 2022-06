Atletico Madrid su Fabian: il Napoli ha chiesto uno scambio

Valter De Maggio, noto giornalista, ha rivelato delle interessanti notizie di calciomercato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato dal conduttore radiofonico, sarebbero arrivate delle indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Fabian Ruiz. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Pare sia arrivata proposta dall’Atletico Madrid per Fabian Ruiz, il Napoli non ha chiuso ma avrebbe chiesto in cambio De Paul che non ha mostrato tutte le sue qualità alla corte di Simeone”.

Calciomercato Napoli, De Paul (Getty Images)

Calciomercato Napoli, scambio Fabian-De Paul?

Dopo Koulibaly e Ounas, anche Fabian Ruiz non ha accettato il prolungamento contrattuale di un anno con inserimento di una clausola rescissoria con la società di De Laurentiis. Fabian, dunque, si unirà al ritiro di Dimaro con il contratto in scadenza, come già accaduto a Insigne, Mertens e Ospina.

Se dovesse arrivare un’offerta interessante, però, il centrocampista spagnolo potrebbe partire già durante questa sessione di calciomercato. Come confermato da Valter De Maggio, Fabian è corteggiato da diversi club spagnoli, in particolare dall’Atletico Madrid. Per lasciar partire il proprio calciatore, il Napoli avrebbe chiesto uno scambio con Rodrigo de Paul.

Il centrocampista ex Udinese, che ha lasciato l’Italia la scorsa estate, non ha brillato durante questa stagione ai Colchoneros. Per lui soltanto 4 gol e 2 assist in ben 48 partite disputate, numeri impietosi se paragonati a quelli che l’argentino ha fatto registrare nel corso della sua avventura all’Udinese.