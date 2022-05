Ultim’ora, Gattuso torna ad allenare: è un club a sorpresa

Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, dopo il suo addio con i partenopei non ha trovato più squadra anche per sue scelte personali.

Difatti, era stato anche ufficializzato dalla Fiorentina ma poi, dopo alcune divergenze con il club, ha rescisso il contratto pochi giorni dopo.

Tante squadre sono state accostate al tecnico calabrese che però non ha mai trovato il progetto che lo convincesse a pieno.

Gattuso (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Adesso invece, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, pare che Gattuso sia volato a Singapore con il proprio agente Jorge Mendes per incontrare il presidente del Valencia.

L’affare addirittura dovrebbe essere definito e a breve potrebbe esserci anche l’ufficialità.

Dunque, Gattuso, dopo l’esperienza napoletana con la conquista di una coppa Italia ai danni della Juventus e dopo i pochi giorni in viola, sembra pronto a ritornare in panchina.

Sicuramente sarà per lui un’avventura eccitante, il Valencia è uno dei club spagnoli più importanti e forse potrebbe essere davvero la piazza giusta per lui.

La squadra spagnola non si è qualificata per nessuna competizione europea e dunque sia il rilancio di Gattuso che quello del Valencia potrebbero combaciare nella prossima stagione.