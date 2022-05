Dopo l’incredibile cavalcata salvezza, la dirigenza della Salernitana è già al lavoro sul calciomercato in vista della prossima stagione, e potrebbe guardare in casa Napoli per diversi innesti.

I granata sono alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio il secondo campionato di Serie A di fila e la squadra attuale verrà sicuramente rivoluzionata.

Sul taccuino di Sabatini e soci ci sarebbe il nome di Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 di proprietà del Napoli e nel giro della Nazionale Under 21, che ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni alla Cremonese, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A dei grigiorossi. Il calciatore piace molto al presidente Iervolino, come riporta tuttosalernitana.com.

Gaetano, Cremonese (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

In attesa di definire i prossimi acquisti, la Salernitana ha intenzione di lavorare sui calciatori che hanno già indossato la maglia granata nel corso di questa stagione. Bonazzoli e Verdi (ex Napoli), ad esempio, sono arrivati nella scorsa sessione di calciomercato in prestito secco, ma Sabatini ha già ammesso di volerli provare a trattenere.

Il sodalizio granata, inoltre, ha un diritto di opzione (con contropzione per le rispettive società) sui cartellini di Ranieri, Ruggeri, Kastanos e Zortea. Inoltre, rientrerà dal prestito di Parma l’attaccante nigeriano Simy.