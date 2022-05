Napoli, ieri Partita del Cuore (e della disorganizzazione!)

Poteva e doveva essere l’occasione per una serata di divertimento, all’insegna dello spettacolo con il fine meraviglioso della beneficenza e della solidarietà. Tanti ospiti d’eccezione come calciatori e personaggi dello spettacolo, ma anche fuochi pirotecnici, diretta TV e pubblico numeroso: il mix perfetto per una serata da ricordare.

Eppure la seconda edizione de “La partita“, andata in scena ieri sera allo stadio Maradona, è stata anche motivo di disagio e lamentele. Organizzazione (non a cura di Sportitalia, che ha solo trasmesso l’evento in diretta e che nulla ha a che fare con i disagi riscontrati) rivedibile, accoglienza pressoché inesistente e ristori limitati. In una serata calda e afosa, non è stata prevista la vendita di acqua sugli spalti nel settore Distinti. Le scorte “disponibili” per chi era in possesso del tagliando di Tribuna sono state esaurite in pochi minuti, salvo poi scoprire che una cospicua serie di casse d’acqua fossero state riservate a non si sa bene chi, lasciando spettatori e giornalisti a bocca asciutta. Non pochi problemi, considerando che sugli spalti fossero presenti soprattutto bambini accompagnati dai genitori, accorsi allo stadio per vivere una serata di festa.

Inoltre il comportamento avuto nei confronti della stampa è stato ai limiti della decenza. Già, perché ai giornalisti accreditati era stato promesso un angolo riservato alle interviste con i protagonisti della partita a bordo campo. Promessa non mantenuta e addirittura ostracizzata dagli addetti alla sicurezza e all’accesso al campo. Passaggio sul terreno di gioco, ad un certo punto della serata, permesso praticamente a chiunque, tranne a chi era lì per svolgere il proprio lavoro. Solo davanti alla pressione di tanti colleghi riuniti è stato infine possibile accedere al campo, con gli steward che si sono raccomandati di “non utilizzare telecamere e microfoni“. In pratica è stato negato il diritto nello svolgere il nostro lavoro. Alcuni giornalisti – regolarmente accreditati – di SpazioNapoli, ma anche di altre testate, non sono riusciti ad accedere al terreno di gioco. I pochi che ci sono riusciti hanno dovuto rincorrere i calciatori per il campo chiedendo loro la cortesia di concedere un’intervista.

Proprio ai calciatori e ai tanti attori ospiti della serata vanno i maggiori ringraziamenti, non essendosi negati soprattutto nel concedere foto a chiunque. Un gesto apprezzato soprattutto dai tanti bambini che hanno gioito per aver strappato anche solo un saluto ai loro beniamini.

Una serata che rivaluta anche l’operato organizzativo di Aurelio De Laurentiis, spesso criticato ingiustamente, e che invece non ha mai fatto mancare nulla agli ospiti dello stadio Maradona.

Poteva essere l’occasione per dimostrare che a Napoli si è in grado di pianificare eventi con classe e precisione, ma ancora una volta siamo qui a denunciare un’organizzazione – a voler essere buonisti – fallace e approssimativa.