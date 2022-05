Cavani alla Salernitana? Il Presidente Iervolino fa chiarezza: la situazione

È degli ultimi giorni l’indiscrezione di un possibile contatto tra Edinson Cavani e il club granata campano. La Salernitana, dopo aver conquistato la salvezza all’ultima giornata, prepara i colpi di mercato per il prossimo anno, guardando soprattutto ai bomber in scadenza che potrebbero essere utili alla causa.

FOTO: Getty Images, Iervolino

Il Presidente Danilo Iervolino ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, in cui ha parlato proprio della possibilità di avere Cavani alla Salernitana, sottolineando in realtà la mancanza di una trattativa concreta.

Di seguito quanto dichiarato:

“L’ipotesi di Cavani mi solletica, ma non abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche“.

Ha poi aggiunto una considerazione anche sulla situazione tra le due tifoserie di Napoli e Salerno: “Io e De Laurentiis abbiamo l’obbligo di avere una particolare sensibilità. Queste cose da guerriglia sociale vanno stigmatizzate totalmente. Per me è intollerabile l’odio e sono certo che parliamo di piccole frange di tifosi e questo non va bene. Dobbiamo impegnarci tutti“.