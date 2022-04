Spalletti in bilico: il costo dell’esonero per De Laurentiis

Sempre più in bilico il futuro dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti a fronte degli ultimi risultati conseguiti dalla formazione azzurra. La dirigenza della società partenopea, infatti, non è soddisfatta delle prestazioni viste in campo ed inizia a manifestare una serie di dubbi e perplessità sul prossimo anno.

Aurelio De Laurentiis Napoli

De Laurentiis non ha ancora deciso, soprattutto perché manca ancora la certezza matematica della qualificazione in Champions League, ma sta iniziando a guardarsi intorno. Nonostante ciò, però, esonerare il tecnico avrebbe un peso significativo sul bilancio del Napoli.

Come segnalato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, in caso di esonero di Spalletti, il club dovrebbe pagare a vuoto 6 milioni e prendere poi un altro allenatore altrettanto costoso. Si tratterebbe quindi di una spesa ingente, che mal si sposa con la politica di riduzione del monte ingaggi assunta da De Laurentiis per il prossimo anno.