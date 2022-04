L’agente del terzino della Salernitana critica Malcuit: che attacco al giocatore del Napoli!

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luigi Lauro, procuratore di Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana. Lauro, oltre a parlare del suo assistito, ha anche criticato Kevin Malcuit, reduce da una prestazione del tutto deludente contro l’Empoli.

Pasquale Mazzocchi

La Salernitana del tuo assistito Mazzocchi si è fortemente rilanciata in chiave salvezza…

“E Pasquale si sta dimostrando la rivelazione di questa serie A, visto che terzini destri con quelle caratteristiche non ce ne sono. Basti guardare che nel Napoli gioca gente come Malcuit. Contro la Fiorentina, ieri, Pasquale ha fornito un’altra grande prestazione. Sabatini è stato eccezionale a fregarlo al Venezia. Ancora oggi inspiegabile la sua cessione. Tifo per la salvezza della Salernitana, se dovesse accadere sarà un altro miracolo Mazzocchi dopo le promozioni con con Parma e, quella ancora più inaspettata, l’anno scorso con il Venezia. Sarebbe una salvezza che rimarrebbe nella storia del club”.

Vedendo Mazzocchi in campo, sembra strano che sia arrivata solo la richiesta della Salernitana a gennaio

“A gennaio anche Faggiano, direttore della Sampdoria, aveva chiamato il Venezia, ma i problemi societari non hanno reso possibile concretizzare l’affare. Il diretto del Venezia, Collauto, aveva ricevuto richieste insistenti da parte della Sampdoria, ma il club genovese, a causa dei problemi societari, non avrebbe potuto prenderlo se non in prestito. Inoltre, sempre a gennaio, anche Taldo del Genoa aveva provato a prendere Mazzocchi, ma poi è cambiato direttore ed i tempi si sono dilungati. Alla fine è arrivato Walter Sabatini e Pasquale non ci ha pensato due volte: la sfida Salernitana rientra nelle sue caratteristiche di eterno combattente. Inoltre, quando chiama una squadra storica come la Salernitana, dire no è impossibile. Sulla scelta di Pasquale ha pesato anche la sua volontà di ritornare vicino Napoli, sua città natale. A Salerno sta bene e vuole dare tutto in questa stagione”

Resterà a Salerno anche nella prossima stagione?

“Vedremo la volontà della società. Mazzocchi, ripeto, sta benissimo alla Salernitana. C’è un grande progetto portato avanti da una società seria ed un direttore fuoriclasse. Per ora, testa alla salvezza, poi vedremo”.