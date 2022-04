Varriale distrugge il Napoli: messaggio a De Laurentiis per il futuro! (FOTO)

A sorpresa, il Napoli è caduto in casa dell’Empoli, che non vinceva proprio dalla partita di andata contro gli uomini di Spalletti. Enrico Varriale, giornalista sportivo, ha commentato la debacle azzurra con un tweet molto polemico.

EMPOLI, ITALY – APRIL 24: Dries Mertens of SSC Napoli of SSC Napoli celebrates after scoring a goal during the Serie A match between Empoli FC and SSC Napoli at Stadio Carlo Castellani on April 24, 2022 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Empoli-Napoli: il commento molto duro di Enrico Varriale

Di seguito il tweet di Enrico Varriale, che ha criticato pesantemente il Napoli:

“Disastro Napoli. In vantaggio di 2 reti al 80mo la squadra di #Spalletti gioca i 10 minuti più vergognosi degli ultimi anni e regala all’Empoli, che ha il merito di non mollare, la clamorosa rimonta. Paperissima di #Meret ma nessuna attenuante per un gruppo che va rifondato”.

