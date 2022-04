Non è affatto un mistero che Nedim Bajrami sia un calciatore molto gradito dal Napoli. L’albanese sarà l’avversario degli azzurri nella sfida in programma domenica contro il suo Empoli: occasione per mettersi ulteriormente in evidenza agli occhi del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Diversi sono i nomi tenuti in considerazione dall’uomo mercato del Napoli in ottica futura, con diversi nomi che già scaldano i rumors di mercato in vista dell’estate.

Da Traore a Barak: c’è anche un ritorno di fiamma per il centrocampo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ricostruisce quelli che sono gli ipotetici piani per il Napoli in sede di calciomercato. In attesa di capirne di più sui margini di rinnovo per Dries Mertens, il club azzurro continua a monitorare molteplici profili anche in entrata.

A partire da Junior Traorè: Giuntoli continua a chiacchierare con il Sassuolo per il 22enne, che tanto sta impressionando in questa seconda parte di stagione.

Un altro nome gradito dalla dirigenza partenopea e accostato con insistenza in questi ultimi mesi è quello di Antonin Barak dell’Hellas Verona.

Calciomercato Napoli Barak (Getty Images)

Mentre, stando a quanto si apprende dal quotidiano, ritorna di attualità il nome di Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari è da tempo in rotta con la società sarda, situazione che non esclude una partenza in estate dell’ex Boca.