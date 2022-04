Rinnovo Mertens, il Napoli ha deciso sul suo futuro

Il contratto di Dries Mertens con il Napoli scadrà tra poco più di due mesi e, stando a La Gazzetta dello Sport, l’intenzione del club azzurro è ormai chiara e definita: non proseguire il rapporto con il belga.

FOTO: Getty – Napoli Mertens

La scelta della società è quella di puntare sui giovani, come dimostrano i nomi dei probabili prossimi acquisti. Non c’è più spazio dunque per il miglior marcatore della storia del Napoli, che ormai sembra ogni giorno più lontano da una città che gli ha dato molto e a cui lui ha restituito altrettanto.

A proposito di rinnovi, Il Corriere dello Sport rivela invece come Juan Jesus sia ad un passo dal prolungamento del contratto, mentre si tratta con Rrahmani e Meret. Tutto fermo invece con Ospina, mentre l’addio di Ghoulam è già dato per certo.