Taglialatela ricorda Rincon: “Sei diventato uno di famiglia, oggi piangiamo per te”

L’ex portiere del Napoli Giuseppe Taglialatela ha ricordato in un toccante post su Facebook il suo ex compagno di squadra Freddy Rincon, deceduto questa mattina. Le strade del portiere ischitano e del centrocampista cafetero si incrociarono durante la stagione al Napoli di Rincon nel 1994/95.

“È bastato poco per diventare amici, e lo siamo stati sempre” dice Taglialatela, che poi ha ricordato un divertente siparietto che ha avuto come protagonista proprio Freddy Rincon: “Voglio ricordare quella trasferta a Riga e il dopo gara in hotel a festeggiare il passaggio di turno con tutti in una stanza, tu entrasti con una parrucca bionda ridemmo fino all’alba tutti insieme”.

Ecco il post completo:

Taglialatela Rincon