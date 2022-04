Insigne leader vero: è successo dopo il fischio finale!

Un gol e un assist per Lorenzo Insigne che fa sua Atalanta-Napoli, mostrando grande carattere e una personalità da vero leader all’interno del Napoli.

Il capitano azzurro mette a tacere le voci di chi lo vede già a Toronto: indossa sul braccio la fascia da capitano e in una partita di grande importanza mette in evidenza le sue doti da leader. Infatti, al termine del match, il 24 azzurro chiama i suoi compagni incitandoli a dirigersi verso il settore ospiti per festeggiare in compagnia dei propri tifosi.

Un gesto da applausi per lo scugnizzo di Frattamaggiore che, nonostante la brutta batosta con l’Italia, al rientro dalla sosta sembra mostrare una buona condizione sia in campo che nello spogliatoio.