Anguissa: “Spalletti mi ha dato un ruolo centrale! Scudetto? Vi dico la mia”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il centrocampista del Napoli Frank Anguissa. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“La sconfitta contro il Milan è stata un peso e abbiamo reagito in modo deciso. Contro il Verona è stata una vittoria importantissima, mancano poche partite e dovremo dare il massimo”.

Scudetto?: “Per noi sarebbe importante vincerlo ma affrontiamo ogni partita in modo singolare, provando a vincere partita dopo partita. Ci sono tante squadre vicine, non pensiamo allo scudetto ma a vincere singolarmente ogni partita”.

Udinese?: “È una squadra molto tecnica e atletica, sarà una partita difficile anche se giochiamo in casa. Sarà importantissimo essere preparati come loro dal punto di vista tecnico, ce la giocheremo alla pari“.

Napoli Anguissa (Getty Images)

Anguissa: “Spalletti ascolta molto i giocatori”

Serie A?: “Mi trovo bene, è un campionato interessante anche in rapporto a quelli dove ho partecipato. Qui si corre, c’è da giocare. Sono felicissimo di trovarmi qui“.

Spalletti?: “È un allenatore che ascolta molto i giocatori. Io amo il dialogo con il mio gruppo perché mi trovo al centro e per giocare bene devo ascoltare qualsiasi tipo di opinione, anche lamentale. Spalletti me lo permette, è molto importante la comunicazione con tutti“.

Un aggettivo per Osimhen?: “È un grande combattente, audace, forte, sorprendente, imbattile. Ne ho tanti!“

Il vento d’Africa per lo Scudetto?: “Non è il vento d’Africa, siamo tutti insieme europei, sudamericani, africani e tifosi ad essere uniti per lo scudetto. Non mi piace di individuare solo un’etnia”.

Razzismo a Verona, come si combatte?: “Personalmente, non faccio attenzione a questi episodi sulla mia persona, mi dispiace che nel 2022 si parli ancora di questo. Bisogna trovare una soluzione anche a livello organizzativo e dirigenziale, chi ha il potere decisorio deve far applicare le regole”.