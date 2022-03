Calciomercato Napoli, occhi sul gioiellino georgiano: i dettagli

La finestra di calciomercato si è chiusa poco più di un mese fa ma i club continuano a lavorare intensamente in vista dell’estate.

Il Napoli, infatti, ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia, centrocampista classe 2001 in forza al Rubin Kazan: secondo quanto riportato da TMW, i dirigenti azzurri avrebbero incontrato nel pomeriggio di oggi, al centro sportivo di Castel Volturno, l’entourage del calciatore.

PARMA, ITALY – FEBRUARY 24:Cristiano Giuntoli of SSC Napoli looks on before the Serie A match between Parma Calcio and SSC Napoli at Stadio Ennio Tardini on February 24, 2019 in Parma, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Kvaratskhelia Napoli, carriera e caratteristiche tecniche

Kvicha Kvaratskhelia è un calciatore georgiano, di ruolo centrocampista, attualmente in forza al Rubin Kazan, club russo. Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Tbilisi, ha esordito in prima squadra quattro anni fa, nel 2017: poco dopo si trasferisce al Rustavi, per passare in prestito alla Lokomotiv Mosca, prima, e a titolo definitivo al Rubin Kazan, poi.

Destro di piede, il ruolo che predilige è quello di trequartista: è comunque un calciatore molto duttile, abituato a svariare anche sulla fascia destra. Fa della velocità e del dribbling le sue caratteristiche principali.

Georgia’s midfielder Khvicha Kvaratskhelia celebrates after scoring the team’s second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match between Georgia and Sweden in Batumi on November 11, 2021. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP) (Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images)

Napoli su Kvaratskhelia, un acquisto per il futuro

Con l’addio di Insigne, un ipotetico acquisto di Kvaratskhelia potrebbe tornare veramente utile a mister Spalletti, che dovrà poi decidere l’eventuale collocazione in campo per il gioiello del Rubin Kazan. Il ragazzo, che nell’estate del 2019 è stato inserito nella lista dei 50 giovani più promettenti d’Europa, a lungo andare potrebbe diventare una pedina importantissima dello scacchiere azzurro.

Con ancora tanto da dimostrare, tramite il suo entourage, il ragazzo ha già fatto sapere di avere tanta voglia di cambiare aria: indizio importante in vista del mercato estivo, che pian piano comincia ad avvicinarsi.