Ospina in scadenza con il Napoli: Marchetti svela una novità

Un grande mistero che riguarda il prossimo calciomercato del Napoli è sicuramente quello riguardante i portieri.

Il contratto di Ospina, portiere titolare di quest’anno, scade infatti nella prossima estate e in tanti ritengono che molto probabile che questo non verrà rinnovato per dare spazio a Meret come portiere titolare.

Napoli Ospina (Getty Images)

Marchetti: “Non escludo il rinnovo di Ospina”

Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto il giornalista e esperto di mercato Luca Marchetti, il quale si è soffermato su tutti i temi principali riguardanti il calciomercato azzurro, prestando particolare attenzione anche alla questione riguardante il rinnovo del portiere colombiano.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Berardi per il dopo Insigne? Bella suggestione, assolutamente pronto per fare il salto di qualità di squadra. Al Sassuolo si mettono in mostra in tanti ma non penso li vendano tutti. Se si punta qualcuno del Sassuolo bisogna muoversi. Olivera? Sono molto avanti, l’operazione era stata impostata e che si è provato ad anticipare. Non credo sia un’operazione in discussione, si sta lavorando affinché tutto vada liscio senza problemi“

“Juan Jesus e Anguissa confermati? Anguissa il Napoli lo vuole assolutamente tenere, Juan Jesus ha soddisfatto Spalletti”.

“Portieri? Non ho tante certezze sul fatto che Ospina non sarà a Napoli. Insigne via è l’unica cosa sicura. Ghoulam anche andrà via, Mertens spero che per il Napoli e per lui si possa trovare l’accordo”