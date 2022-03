Calciomercato Napoli: pronta offerta shock per Osimhen, dall’Inghilterra

Victor Osimhen è l’uomo in più di questo Napoli, che conta su di lui in vista di questo ultimo scorcio di stagione. L’impatto del nigeriano nel gioco e nei risultati è evidente, anche agli occhi di chi potrebbe puntare su di lui in sede di calciomercato.

Diverse sono le sirene che arrivano dall’Inghilterra, dove diversi club monitorano la situazione relativa all’ex Lille, che resta in ogni caso uno dei punti cardine del progetto azzurro.

Ancora conferme sul Newcastle: i dettagli

Non è affatto un mistero che il Newcastle ha fatto sul serio per Osimhen già a gennaio: ben 100 i milioni di euro offerti dalla società di Premier League, fresca di cambio di proprietà e pronta a diventare una realtà consolidata del calcio inglese.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen celebrates after scoring his second goal during the Italian Serie A football match between Hellas Verona and Napoli on March 13, 2022 at the Marcantonio-Bentegodi stadium in Verona. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, lo stesso Newcastle è pronto a rivedere verso l’alto la sua offerta per cercare di convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il suo numero 9.

In queste settimane si è vociferato anche del possibile interesse del Manchester United, che potrebbe pensare a Osimhen per il post-Cavani. Tutte ipotesi, al momento, che non turberebbero le potenziali richieste del Napoli, pronto a fare la voce grossa e battere cassa per il proprio gioiello.

Francesco Fildi