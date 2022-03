Calciomercato Napoli, novità su Olivera: parla il presidente!

Già da tempo il Napoli ha messo gli occhi su Mathias Olivera, terzino sinistro in forza al Getafe, e negli ultimi mesi il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha trovato un accordo sia con il calciatore che con la società, che ha acconsentito a farlo partire nella finestra estiva di calciomercato.

Olivera sembra assolutamente convinto della soluzione e il trasferimento pare essere molto vicino. A confermare questa ipotesi ci ha pensato lo stesso Angel Torres, presidente della società spagnola, in un intervento ai microfoni di SER Deportivos, programma in onda su Cadena SER, una radio iberica, sottolineando che Olivera è prossimo al trasferimento in Italia.

Di seguito le sue parole:

“Gioca con noi già da quattro o cinque anni. Ha rinnovato, ma a condizione che con un’offerta che convincesse entrambe le parti, sarebbe partito. Non resterà qui per sempre. Penso che la trattativa per il passaggio di Mathías (Olivera, ndr) in Italia sia in fase molto avanzata“