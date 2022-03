Alvino sicuro: “De Laurentiis si è fatto sentire dagli arbitri”

Il Napoli, attualmente al primo posto in classifica, sfiderà domenica sera il Milan in una vera e propria sfida scudetto. Azzurri e rossoneri sono a pari punti (57) al comando della classifica, e la gara del Maradona potrebbe essere uno spartiacque per il prosieguo della stagione.

MILAN, ITALY – DECEMBER 19: Juan Jesus of SSC Napoli reacts during the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on December 19, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Proprio riguardo la sfida tra Napoli e Milan, e soprattutto le polemiche arbitrali portate avanti dai due club, ha detto la sua Carlo Alvino. Il giornalista napoletano, con un post sui social, ha svelato che il presidente De Laurentiis ha fatto sentire la sua voce agli arbitri, anche se non in pubblico come fatto dal Milan. Di seguito le parole di Alvino.

“I torti arbitrali subiti quest’anno da Napoli e Milan peseranno sulla designazione arbitrale. Il “low profile” sull’argomento scelto da ADL (che si è fatto sentire nelle sedi opportune lontano da microfoni e telecamere) è molto apprezzato dal mondo arbitrale. Viceversa la recente uscita pubblica di Maldini sembra non aver raccolto grandi consensi tra gli iscritti all’AIA.”

“L’importanza della sfida, che dovrà essere giocata senza veleni ambientali per il bene di tutti, porta a pensare ad un solo nome: Daniele Orsato di Schio. Designazione, non è un mistero, (nonostante l’infausta serata di Inter-Juventus del 28/04/2018) oggi gradita dal Napoli. Se così dovesse essere auguriamoci di chiudere il cerchio nel migliore dei modi dopo quattro anni. E confidiamo in un addetto VAR attento e non a “corrente alternata”.