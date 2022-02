Xavi in conferenza: “Napoli da Champions ma abbiamo dominato”

L’allenatore del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Gol dopo 23 tocchi? Siamo sulla buona strada anche sul livello del gioco, cerchiamo di sviluppare il possesso palla imponendo questo modello di gioco, sullo stile dei grandi del passato. I giocatori meritano questa soddisfazione così come i tifosi. Sono contento che abbiamo raggiunto gli ottavi ma non abbiamo ancora fatto nulla.

Napoli? Era l’avversario peggiore che potessimo incontrare. Abbiamo fiducia ma dobbiamo lavorare con umiltà. Abbiamo dominato per 90′ e, da quando sono in panchina, io è la prima volta che succede. Abbiamo vinto contro un ottimo rivale, che sta lottando per lo Scudetto e che di solito subisce pochi gol. È una vittoria molto importante per tutto il movimento del Barcellona.

Xavi Barcellona conferenza

Piqué e Busquets? Tutti si allenano molto bene, c’è leadership da parte di tutti, anche dei giovani e non solo dei veterani. Lo spogliatoio è unito, oggi abbiamo guadagnato molta fiducia ma, ripeto, non abbiamo vinto niente, siamo solo agli ottavi. Siamo il Barcellona ed è normale che ci siano critiche.

Poche squadre in Europa che possono batterci? No, abbiamo giocato bene ma non è vero che possono batterci in pochi, mi sembra esagerato. Dobbiamo essere prudenti.

Cambiamento di De Jong? È un calciatore esigente, umile ed è un grande professionista. Chiede molto a se stesso, ma capisce anche cosa noi chiediamo a lui. È uno dei migliori nel suo ruolo.

Che cosa mi rende orgoglioso? Principalmente il modello di gioco, che presuppone un cambio di idee. Ci saranno momenti negativi in futuro, ma ci avviciniamo pian piano al Barcellona che vogliamo. Sono orgoglioso dei calciatori e sono contento quando si divertono, fanno divertire anche i tifosi”.