Napoli-Barcellona, probabili formazioni: le scelte di Spalletti e Xavi

Napoli-Barcellona si avvicina. Il giorno che tanti tifosi napoletani stavano aspettando da diverso tempo è finalmente arrivato: alle ore 21, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena il big match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Spalletti e Xavi schiereranno la miglior formazione per provare a vincere il match e superare il turno.

Probabili formazioni Napoli Barcellona

Il tecnico Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di ieri, ha già dato alcune notizia sulla formazione che scenderà in campo stasera: partiranno Alex Meret e Lorenzo Insigne dal primo minuto. Il capitano è tornato dopo aver saltato la trasferta di Cagliari per un affaticamento muscolare e con lui si rivedrà anche Matteo Politano, out dal match con l’Inter per un’elongazione del muscolo soleo della gamba destra.

Davanti ad Alex Meret ci sarà il ritorno della difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e, a differenza della gara di andata, questa volta ci sarà Mario Rui, in netto vantaggio su Juan Jesus. In mediana torna Fabian Ruiz dal primo minuto, affiancato da Demme. Sulla trequarti, insieme a capitan Insigne, pronti Zielinski ed Elmas. Il ruolo di prima punta sarà affidato al bomber Victor Osimhen.

Xavi, dopo diversi mesi con l’infermeria piena, può finalmente avere qualche dubbio di formazione: il tecnico spagnolo ha recuperato anche il difensore Ronald Araujo, assente nel match di andata del Camp Nou. Xavi è pronto a cambiare solo qualche tassello rispetto alla gara di una settimana fa. In porta ci sarà il solito Ter Stegen, mentre in difesa pronti Dest, Piqué, Araujo e Jordi Alba. A centrocampo, questa volta, partirà dal primo minuto Sergio Busquets, con Pedri e De Jong ai suoi lati. I dubbi maggiori riguardano proprio il tridente offensivo: Aubameyang sembra essere l’unico sicuro di una maglia da titolare, mentre Gavi, Ferran Torres, Adama Traoré e Dembélé si giocano le altre due maglie. Attualmente, sono Gavi e Ferran Torres in leggero vantaggio sui compagni di reparto.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, De Jong; Gavi, Aubameynag, Ferran Torres