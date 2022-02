Ounas aspetta la chance da titolare: ecco cosa ne pensa Spalletti

Adam Ounas scalpita per avere una chance da Luciano Spalletti. In particolare, l’algerino si candida a una maglia da titolare per quest’oggi nel match contro il Cagliari, occasione in cui mancheranno simultaneamente Lozano, Politano e Insigne, senza dimenticare un Osimhen non particolarmente in forma.

Non è escluso però che il calciatore possa partire anche questa volta dalla panchina. Tutto dipende da quelle che saranno le scelte del tecnico azzurro, a partire proprio dal modulo. Di conseguenza, Spalletti non è ancora convinto di schierarlo dall’inizio, seppur ci siano possibilità concrete.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Adam Ounas of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Colpisce che pure in assenza di ben tre esterni, Ounas sia in bilico pure con il Cagliari“, scrive Il Mattino. “Il posto fisso non ce l’ha, si sa, ma almeno dopo questa pestilenza che ha portato al forfait di ben tre esterni su quattro un minimo di certezza poteva averla. E invece, zero. Deve attendere. Precario anche oggi”.

In ogni caso, da titolare o meno, Ounas sarà chiamato all’appello “proprio lì in Sardegna, dove ha tentato di divenire finalmente un fenomeno compreso e invece proprio lì ha confermato di essere un ‘genio incompreso’ perché la sua avventura è durata appena sei mesi”.

Francesco Fildi