Spalletti: “Koulibaly è un giocatore di uno spessore diverso. La gara con l’Inter è una figata, vi spiego il motivo”

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell’importante match di campionato contro l’Inter. Di seguito le sue parole:

“Koulibaly giocherà? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto se io dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, basta guardare quello che ha fatto nella finale quando ha vinto la Coppa. È andato a salutare gli avversari che hanno sbagliato i rigori. è lo spessore dell’uomo, oltre che le qualità del calciatore che è differente. Mantengo però rispetto per chi lo ha sostituito in questo periodo di assenza. Dal mio punto di vista è facile perché tutto quello che faccio, va bene. Si aspetta domani per la formazione“

“Bisogna precisare che l’obiettivo dichiarato della nostra stagione era mettere dietro alcune delle più forti del campionato e cercare di rientrare tra le prime quattro. Sappiamo che vincendo questa partita potremmo essere catapultati verso quest’altro obiettivo. Questa è un po’ una figata come situazione, perché poi ci ha fatto passare una settimana con il sorriso sulla bocca e questo sorriso si è mantenuto anche mentre dormivamo, perché questa situazione è quella che amiamo vivere facendo questo sport“.

“Nel momento in cui abbiamo avuto difficoltà siamo rimasti capaci e coscienti di mantenere la schiena dritta su quello che deve essere il nostro lavoro e comportamento. Poi riuscire a portare più punti possibile, però questo dipende da quello che riesci a portare a casa giorno dopo giorno. Anche durante la settimana della Juventus, dove si diceva che andava rinviata, mi hanno fatto venire il desiderio di giocare quella partita. E con questo desiderio hanno fatto una grande partita e un grande risultato. Vengo di conseguenza alla qualità dei giocatori e il valore delle persone che sono dietro ai calciatori: sotto questo punto di vista sono in una botte di ferro. È un gruppo fantastico che ha dimostrato di tenerci a questa maglia“.

“Io non ho da fare nessuna rivincita con l’Inter. Vado dietro a quello che è un modo corretto di lavorare e di chiamarsi i professionisti. Dipende sempre dai calciatori però. Questa è una gara importante e l’importanza di una partita come questa equivale al tempo impiegato precedentemente per poterci arrivare a giocare questa partita qui. Può essere richiamata la fatica fatta a Dimaro o a Castel Di Sangro. Siamo partiti lì e quelle giocate tornano utili in questi confronti. Le carriere di tutti noi dipendono da queste gare qui. Per me non sarà una rivincita, all’Inter ho lasciato giocatori che stimo e che mi stimano“.

“La distanza tra Inter e Napoli? Loro sono i campioni in carica e sono una squadra attrezzatissima. Probabilmente li troveremo un po’ arrabbiati per la sconfitta del derby. Noi li rispettiamo, però il nostro atteggiamento non deve cambiare. Parlando con la squadra gli ho detto: dovevamo essere bravi a giocare la partita di Venezia come se fosse l’Inter, ora dobbiamo essere bravi a giocare contro l’Inter come se fosse il Venezia. Non deve cambiare il nostro modo di giocare né il rispetto della nostra gente. Non possiamo tradire sotto l’aspetto dei nostri comportamenti, qualità e ricerca. Mi aspetto l’Inter che conosco: hanno caratteristiche in cui sono più forti di noi e viceversa“.

“La partita di andata è da prendere in riferimento? Abbiamo perso qualche palla di troppo in quella partita, non siamo riusciti a portare il discorso sulle proprie qualità. Se giochiamo sul contrasto e sulle seconde palle, vincono loro. Se invece riusciamo a mantenere l’ordine e il possesso palla, allora possiamo sviluppare un discorso interessante. All’andata l’abbiamo gestita meno bene di quello che sappiamo fare“.