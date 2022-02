Napoli, tornano Anguissa e Koulibay: l’ex azzurro “esclude” un titolare

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato del prossimo importante match tra Napoli ed Inter ai microfoni di Canale 8.

In particolare, considerando l’imminente ritorno di Anguissa e Koulibaly, ha espresso la propria opinione riguardo l’inserimento dei due africani nell’undici titolare per la sfida di sabato.

Anguissa Koulibaly (Getty Images)

Renica: “Fuori Politano e Anguissa titolare”

L’ex difensore del Napoli, poi, ha consigliato anche un cambio tattico per Luciano Spalletti, in vista dei ritorni in campo di Anguissa e Koulibaly.

“I ritorni di Zambo Anguissa e Koulibaly saranno fondamentali per la seconda parte di stagione del Napoli. Certo è che, al momento, la squadra di Spalletti ha trovato un equilibrio invidiabile con Lobotka a centrocampo e Juan Jesus”.

Rinunciare a qualcuno? “Pur di far giocare tutti, contro l’Inter proporrei quasi una variazione tattica. Lascerei in mezzo al campo lo slovacco ed inserirei Anguissa al posto di Politano. Proporrei un rombo a centrocampo composto da quattro uomini, in modo da poter creare superiorità numerica contro il tecnico reparto neroazzurro. Attacco? Una soluzione a due con Insigne ed Osimhen sarebbe l’ideale”.