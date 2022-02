Idea a sorpresa della Lega Serie A: si giocherà durante i Mondiali!

È delle ultime ore la notizia che la Lega stia pensando alla creazione di un nuovo torneo in concomitanza dello svolgimento dei mondiali in Qatar 2022.

Difatti, come riportato da TMW, onde evitare che i calciatori non convocati oppure che non sono riusciti a qualificarsi con le rispettive nazionali stiano fermi due mesi, la Lega è pronta a sviluppare un nuovo concept di torneo.

L’obiettivo sembra essere quello di far svolgere la manifestazione negli stati Uniti luogo in cui la stessa Lega ha aperto un nuovo ufficio più precisamente sulla 6th Avenue di New York.

In particolare, a conferma di ciò, ha parlato l’Head of Competitions della Lega, Andrea Butti, queste le sue parole:

“Una ventina di giorni in tutto. Questa pausa di un mese e mezzo-due necessita di una sorta di precampionato, anche perché da gennaio a giugno sarà un tour de force. Così abbiamo pensato di strutturare un torneo con una fase a gironi iniziale e a seguire un tabellone tennistico con quarti, semifinale e finale”.

Dunque è un’idea ancora in stato embrionale tuttavia l’intenzione sembra essere molto seria.

Con questa nuova competizione il calcio italiano potrebbe trarne numerosi vantaggi in termini di visibilità, spettacolo ma soprattutto in termini economici.