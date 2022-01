Il Napoli prova il doppio colpo dall’Hellas Verona, Giuntoli si muove in prima persona

In attesa di capire se il Napoli riuscirà a piazzare un colpo sull’out mancino entro la deadline del mercato in corso, gli azzurri pianificano le strategie in vista del prossimo futuro.

Ed è così che si spiega la visita del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sugli spalti del Mapei Stadium per assistere a Sassuolo – Verona, così come spiegato da Il Corriere dello Sport. Occasione per approfondire il proprio interesse per Nicolò Casale: il centrale piace anche alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri, ma il Napoli può contare sugli ottimi rapporti con il patron Setti e il ds degli scaligeri D’Amico.

VERONA, ITALY – OCTOBER 24: Nicolò Casale of Hellas Verona competes for the ball with Felipe Anderson of SS Lazio during the Serie A match between Hellas and SS Lazio at Stadio Marcantonio Bentegodi on October 24, 2021 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

I biancocelesti – si legge – sono partiti in anticipo, ma le strade del mercato sono infinite e i partenopei sperano di ‘bissare’ il colpo Rrahmani, che tanto bene sta facendo con la maglia del Napoli.

Ma non solo, perché anche un altro calciatore è sotto la lente della dirigenza napoletana. Secondo la medesima fonte, anche quello di Ivan Ilic è uno dei nomi tenuti particolarmente in considerazione.

MILAN, ITALY – OCTOBER 16: Daniel Maldini of AC Milan battles for possession with Ivan Ilic of Hellas Verona during the Serie A match between AC Milan and Hellas Verona FC at Stadio Giuseppe Meazza on October 16, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Nella fattispecie, colpiscono di lui la sua capacità di essere un punto di riferimento con una spiccata personalità.

Francesco Fildi