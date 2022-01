Bologna-Napoli 0-2: Lozano regala un successo d’oro agli azzurri!

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Napoli, 22esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di mister Spalletti recuperano fondamentali pedine in vista del match che può permettere di trarre vantaggio dopo il pareggio tra Atalanta e Inter che hanno giocato in anticipo. Anche Mihajlovic recupera giocatori fondamentali per la sfida del Dall’Ara.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey; Soriano, Arnautovic, Sansone.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens.

QUI GLI AGGIORNAMENTI