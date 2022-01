Napoli-Fiorentina potrebbe subire uno slittamento: il motivo

Secondo quanto definito dalla Lega di Serie A, la 21esima giornata di campionato dovrebbe regolarmente svolgersi domenica 9 con partite in calendario dalle 12:30 alle 20:45.

Eccezion fatta, però, per quelle squadre che hanno già subito un posticipo nella giornata di ieri, a causa delle disposizioni delle ASL locali. Con larga probabilità, infatti, Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta non dovrebbero comunque giocarsi, mentre potrebbe esserci speranza per Verona-Salernitana e Torino-Fiorentina.

FOTO: Getty Images

La partita al Bentegodi dovrebbe giocarsi regolarmente, mentre quella all’Olimpico Grande Torino potrebbe subire uno slittamento di un giorno.

Far giocare la Fiorentina lunedì, piuttosto che domenica, potrebbe avere delle ricadute anche sul calendario del Napoli. Infatti, potrebbe verificarsi uno slittamento consequenziale della partita di Coppa Italia tra gli azzurri e i viola, in programma per mercoledì 12 gennaio alle 17:30.

Bisogna però attendere disposizioni ufficiali in merito alle modifiche del calendario di Serie A.