Esclusiva SN – C’è anche il Napoli per il giocatore del Tottenham

Un interesse di base, per ora solo questo, ma anche il Napoli si può inserire nella corsa per Tanguy Ndombele, centrocampista fisico e potente del Tottenham. La squadra londinese ha intenzione di cederlo in prestito fino a fine stagione, considerando che ha trovato poco spazio nella prima parte di campionato e nemmeno Antonio Conte sembra volergli dare un ruolo molto importante tra i titolari.

Il Napoli si inserisce per Ndombele

Così, il Tottenham sta cercando di dare continuità alle sue prestazioni e l’idea sarebbe quello di mandarlo in prestito ad un club di Serie A. Nelle ultime ore l’interesse della Roma è cresciuto tantissimo, visto che il giocatore è stato già allenato da José Mourinho ai tempi del Tottenham e sarebbe un rinforzo importantissimo per i giallorossi.

L’intermediario della trattativa, tuttavia, l’agente Raffaele De Luca, ha raccontato alla nostra redazione di un possibile inserimento del Napoli nella trattativa. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore, provando a capire le cifre per il prestito e il riscatto eventuale di Ndombele.