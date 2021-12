Addio Manolas: arriva una richiesta di Spalletti a De Laurentiis

Da ieri, l’ambiente Napoli è particolarmente scosso dal caso relativo alla cessione di Manolas. Tutti sono stati colti di sorpresa dalla notizia e molto ha fatto discutere la scelta del giocatore greco di lasciare la squadra in un momento così particolare, in cui la squadra è falcidiata dagli infortuni e, a breve, dovrà rinunciare ai giocatori africani in partenza per la Coppa d’Africa.

La Gazzetta dello Sport segnala oggi una notizia che conferma come anche l’allenatore Luciano Spalletti sia particolarmente preoccupato di questa situazione.

FOTO: Getty – Spalletti De Laurentiis

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, riporta che l’allenatore toscano non ha esitato a chiedere alla società che la lacuna lasciata dalla partenza di Kostas Manolas venga coperta al più presto con l’acquisto di un altro difensore centrale.

Per Spaletti, infatti, sarebbe impensabile affrontare i prossimi impegni del mese di gennaio con i soli Rrahmani e Juan Jesus come difensori centrali di ruolo, vista la probabile partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa. Alla società, quindi, spetta il difficile compito di provvedere al più presto a risolvere questo problema.

Felice Luongo