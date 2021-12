Report allenamento: ancora terapie e lavoro personalizzato per due giocatori del Napoli

È terminata la seduta mattutina di allenamento per il Napoli presso il SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20:45 per la 18esima giornata di Serie A.

Secondo quanto riportato dal report pubblicato dalla società, la squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e partitina a porte piccole.

FOTO: SSC Napoli

Successivamente i giocatori hanno svolto lavoro tecnico tattico, concludendo la sessione con partita a campo ridotto.

Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Mario Rui hanno svolto allenamento personalizzato in campo.

Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Insigne e Fabian Ruiz.