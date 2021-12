Il designatore arbitrale delle CAN di Serie A e B, Gianluca Rocchi, annuncia delle novità in arrivo in particolare sul VAR. Quest’oggi, infatti, è stato organizzato un incontro al centro VAR di Lissone per fare il punto della situazione sulla tecnologia in campo.

“C’è tanto da lavorare”, ammette Rocchi ai cronisti presenti. “Quando c’è inesperienza ci sono tante cose da migliorare. Siamo soddisfatti per come i giovani che stiamo impiegando stanno rispondendo, ci tengo a ringraziare gli esperti di livello internazionale che mi stanno aiutando”.

FOTO: Getty – Var Arbitri

Tema su cui si dibatte spesso è quello della soggettività, per la quale “si sta cercando di dare agli arbitri un’immagine diversa. Cercheremo di far ascoltare i nostri dialoghi (della sala VAR ndr) anche pubblicamente in futuro. Non abbiamo nulla da nascondere”.

Francesco Fildi