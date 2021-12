Marani a Sky: “Il Napoli è stato più fortunato”

Il sorteggio degli spareggi di Europa League non ha sorriso più di tanto a Napoli e Lazio, che saranno impegnate rispettivamente con Barcellona e Porto.

Durante la diretta di Sky, Matteo Marani, giornalista dell’emittente televisiva, ha asserito che, alla luce delle prestazioni più recenti della formazione allenata da Xavi, il Napoli è stato più fortunato della Lazio nel sorteggio.

Ecco le sue parole:

“Il Porto ha vinto in Europa, ha una Champions League in bacheca e sa cosa vuol dire giocare partite di questo tipo. Paradossalmente, credo che il sorteggio sia andato meglio al Napoli che alla Lazio; a livello di valori tecnici, in questo momento è meglio giocare contro il Barcellona, il Porto attualmente è superiore ai blaugrana. Naturalmente c’è la suggestione di giocare contro il Barça, però il Porto è una squadra molto inquadrata e soprattutto continua negli anni“.