Spalletti omaggia i tifosi azzurri: “Fondamentali, con loro siamo più forti. Succede fino alla curva”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Tra i vari temi affrontati, anche quello che riguarda il calore dei tifosi partenopei. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Tifosi Napoli

“Contro il Leicester la squadra stava dando tutto per la vittoria, i tifosi ci hanno dato la spinta per arrivare fino alla fine. I tifosi percepiscono questa totale dedizione per la maglia, ora si fidano e tolgono dunque ogni freno alla loro infinita passione per il Napoli. Si tratta di un supporto che ha un peso determinante sui risultati. Con loro al nostro fianco siamo più forti, la nostra metà campo parte da metà campo fino alla punta della curva”.