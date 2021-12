“Migliorare lo scouting e creare una sinergia con le altre squadre campane”, il consiglio a De Laurentiis per il settore giovanile

L’agente e talent scout Luigi Iacomino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SpazioNapoli parlando dei migliori talenti in giro per l’Europa e in Italia. L’occasione è stata utile anche per parlare della Primavera azzurra e di cosa si potrebbe fare per potenziare il settore giovanile azzurro. Ecco quanto evidenziato:

Cosa si può fare per migliorare il settore giovanile del Napoli?

“Il bacino d’utenza di Napoli e dell’hinterland è molto ampio, indubbiamente non è facile setacciare l’intero territorio e allevare dei talenti. Non lo dico certo io, ma è palese che al Napoli manchi un lavoro di scouting accurato e meticoloso. L’unico calciatore emerso dal settore giovanile e gioca in pianta stabile in prima squadra è solo Lorenzo Insigne.

FOTO: SSC Napoli – Squadra Primavera

Si potrebbe creare anche una sinergia con altre squadre campane, un trade union che se fosse messo in atto potrebbe rivelarsi di grande impatto per la crescita socio-economico del territorio, considerando che giocano nei professionisti due squadre della provincia di Napoli, Juve Stabia e Turris. Magari un giovane che passi per Castellammare di Stabia e poi arrivi in Serie A. Non è utopia visti i vari Donnarumma, Quagliarella, Mirante, Sebastiano Esposito o altri ragazzi passati per Castellammare.

Col tempo l’organizzazione e il lavoro sicuramente si può dare di più traendone risultati sia economici che sportivi. Qualche idea obsoleta di qualche “vecchio” dirigente sarebbe meglio accantonarla e ammodernarsi“