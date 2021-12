“Proveranno a farlo contro l’Empoli”, notizia da Spalletti: su due giocatori

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Leicester, sfida da dentro o fuori per il destino degli azzurri in Europa League.

Tra le diverse questioni affrontate, di seguito quanto evidenziato sulle condizioni di Insigne e Fabian Ruiz:

Foto: GETTY – Fabian Ruiz infortunio

“Insigne e Fabian? Stanno meglio entrambi, hanno dato risposte positive.

Proviamo a recuperarli per domenica per la sfida contro l’Empoli, ma non sarà facile”.