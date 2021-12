La reazione di Spalletti alle due giornate di squalifica, ecco cosa farà il Napoli

Luciano Spalletti è stato espulso durante il recupero del secondo tempo nella sfida contro il Sassuolo, ed il giudice sportivo ha optato per due turni di squalifica.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il mister è risultato visibilmente sorpreso, non aspettandosi una tale stangata.

Spalletti Napoli squalifica

Spalletti ha immediatamente chiesto al Napoli di fare ricorso, per raccontare la sua versione dei fatti.

Ma, come sottolineato dal quotidiano, difficilmente verrà accolto, in quanto nel referto è scritto "l'allenatore viene punito per aver al 47 del secondo tempo contestato una decisione arbitrale, indirizzando reiteratamente al direttore di gara delle espressioni gravemente irriguardose".