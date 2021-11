Bologna, Mihajlović polemico in conferenza: "Napoli? A decisioni arbitrali invertite avremmo vinto"

Sinisa Mihajlović, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma in programma domani alle 18:30. L'allenatore dei rossoblù, tra i vari temi affrontati, si è soffermato anche sulla gara contro il Napoli dello scorso 28 ottobre. Di seguito quanto evidenziato:

"Prova di maturità contro la Roma? Sicuramente è una partita importante. Abbiamo pareggiato a Bergamo, perso con l'Inter e le partite con Milan e Napoli, a decisioni arbitrali invertite, avremmo potuto vincerle anche noi".

FOTO: Imago - Bologna Mihajlović

"Noi domani giochiamo in casa, abbiamo una buona classifica, e affrontiamo una squadra forte con un grande allenatore. Spero in uno stadio pieno, perché il tifo per noi è importante. Non sappiamo quello che succederà ma se dovessimo vincere andremmo a un punto dalla Roma e manterremmo la classifica. La nostra mentalità è quella di rispettare ogni avversario, affrontandolo senza paura".