Spalletti in conferenza: "Osimhen deve fare quella cosa che Sarri ha insegnato a Mertens"

Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa durante il postpartita di Napoli-Lazio, terminata 4-0:

"Questa sera posso essere solo felice. Non c'è solo l'ottimo gioco, contro la Lazio di Sarri che difende e attacca molto bene, oggi mi sono emozionato per lo stadio Maradona. Lo desideravo così quando sono arrivato".

"Primi da soli? Sappiamo qual é il nostro obiettivo. Mi è stato chiesto di entrare in Champions ed è quello che vogliamo. Ma Napoli non può vivere nella mediocrità, ha eccesso di qualità in tutto".

Napoli Spalletti

"Questo Napoli ricorda quello di Sarri. Osimhen deve farsi trovare, come una volta, anche tra le linee. Mertens lo sa fare molto bene, l'ha imparato con Sarri".