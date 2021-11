Spartak Mosca-Napoli, preoccupazione Covid: cambia il programma di Spalletti

Giovedì, il Napoli dovrà affrontare l'ostica sfida con lo Spartak Mosca valevole per la quinta giornata del girone di Europa League. La compagine russa non sarà l'unica difficoltà che dovranno affrontare gli azzurri. La situazione Covid in Russia desta diverse preoccupazioni in casa azzurra.

FOTO: Getty - Napoli

Per questo motivo la consueta conferenza stampa, che si sarebbe dovuta tenere alla vigilia del match, è stata annullata.

La conferenza stampa si terrà invece a Castel Volturno, quindi gli azzurri voleranno a Mosca solo ed esclusivamente per la gara, infatti faranno ritorno in Italia subito dopo la gara.