Bagni si sbilancia: "Inter-Napoli? Vi dico il risultato esatto"

Domenica il Napoli volerà a Milano per affrontare l'Inter nel 13esimo turno di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti arrivano al match di San Siro dopo il pareggio interno contro il Verona e sono chiamati ad una partita straordinaria per tenere saldo il primo posto in classifica.

Bagni Inter Napoli

Bagni: "Il Napoli deve riprendersi, con l'Inter vincerà"

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione "Si Gonfia La Rete", ha parlato della squadra di Luciano Spalletti.

"Il Napoli deve riprendersi nel rendimento, che è stato un po’ più basso ultimamente. Deve recuperare fiato per essere il Napoli che si era visto, ha giocato bene a calcio. Sono convinto che contro l’Inter dovrà fare la partita e se non lo fai vai in difficoltà. Per me il Napoli batterà l'Inter 3-2”.