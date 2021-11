Quotazione di mercato raddoppiata: il Napoli vuole prolungare il contratto del suo top player

La stagione di Victor Osimhen è iniziata alla grande: 9 gol in 13 partite tra campionato ed Europa League sono un ottimo bottino. Dopo le ultime tre gare di campionato a secco, il numero 9 azzurro ha ritrovato il gol con la sua Nigeria nella vittoria contro la Liberia.

Victor Osimhen rinnovo

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i 60 milioni spesi per prelevarlo dal Lille nell'estate del 2020 sono stati un ottimo investimento: la sua quotazione sta già per raddoppiarsi. Il Napoli ha le idee chiare sul futuro del suo top player: la società ha già intenzione di prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2025.